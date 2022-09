Oktoberfest 2022, torna la festa della birra senza restrizioni Covid

4/9 ©Ansa

Come detto, l’evento non celebra solo la birra: all’Oktoberfest sono infatti in programma sfilate dei birrai a bordo di carrozze e di carri trainati da cavalli e buoi, allestimenti di giostre, concerti e degustazioni dei piatti bavaresi, a base di stinco di maiale, würstel e pollo arrosto, patate e bretzel, il pane salato tradizionale