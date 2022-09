Putin: Occidente crea tensioni nell’ex Urss, vogliono bagni di sangue

Il presidente russo, in riunione con i capi dei servizi di intelligence delle ex repubbliche sovietiche, ha spiegato che il conflitto in Ucraina è uno dei risultati della "dissoluzione dell'Unione sovietica". Poi ha sottolineato che "l'egemonia unipolare" occidentale "si sta inesorabilmente sgretolando", aggiungendo che i Paesi che ne fanno parte cercano di fermare questo processo "conducendo una politica del diktat in tutte i settori" e quindi "creando sempre nuovi problemi e sempre nuove crisi"

Allarga i confini del conflitto il presidente della Russia Vladimir Putin. Durante una riunione dei capi dei servizi d'intelligence dei Paesi della Comunità degli Stati indipendenti (di cui fanno parte 9 delle 15 ex repubbliche sovietiche in Europa e Asia centrale, ndr), il leader russo ha detto che gli Stati occidentali stanno cercando di provocare guerre nella Csi. "Gli oppositori geopolitici dei Paesi della Csi sono pronti a mettere in pericolo qualsiasi nostro Stato", ha sostenuto il capo del Cremlino.