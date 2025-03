Lobbisti Huawei accusati di corruzione, Commissione Ue sospende contatti e incontri

I principali sospettati

Uno dei principali sospettati nell'inchiesta è Valerio Ottati, 41enne italo-belga. Originario del comune di Woluwe-Saint-Pierre, nella regione di Bruxelles-Capitale, Ottati è entrato a far parte del colosso Huawei nel 2019. Prima di entrare in Huawei lavorava come assistente di due eurodeputati italiani, uno del Ppe e uno dei Socialisti e democratici, occupandosi tra le altre cose anche delle relazioni tra Ue e Cina. Poi il salto di carriera diventando direttore degli affari pubblici europei per Huawei. Ottati avrebbe quindi sfruttato i contatti creati nel decennio di lavoro nell’ambiente dell’Europarlamento per portare avanti gli interessi dell’azienda. Un altro fermo è arrivato in Francia: un consulente portoghese è stato rintracciato ieri e risulta associato con uno studio legale di Lisbona. La residenza in Portogallo del consulente è stata perquisita insieme ad altri due indirizzi a lui riconducibili. Il lobbista, con un passato anche come consigliere politico per il Medio Oriente al Parlamento europeo, dovrà ora essere estradato in Belgio per essere interrogato dal giudice istruttore alla guida dell'inchiesta.