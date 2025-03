Lo Huawei-gate investe il Parlamento europeo

Dopo il Qatargate, un altro scandalo rischia di scuotere Bruxelles. Secondo gli inquirenti belgi, almeno 15 eurodeputati avrebbero ricevuto favori illeciti e vantaggi dalla multinazionale cinese in cambio di favoritismi. Un problema per la stessa azienda, che infatti ribadisce la sua politica di "tolleranza zero" contro la corruzione