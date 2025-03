Trump al ministero di Giustizia: “Chiederò conto a coloro che mi hanno perseguitato”

In un raro discorso politico al ministero di Giustizia, il presidente statunitense Donald Trump ha promesso che cercherà di chiedere conto della loro responsabilità a coloro che lo hanno "perseguitato" durante i suoi anni lontano dal potere. "Insisterò e chiederò la piena e completa responsabilità per i torti e gli abusi che si sono verificati. Il popolo americano ci ha dato un mandato, un mandato che poche persone pensavano possibile", ha riferito Trump, dipingendo negativamente lo stato della giustizia sotto l'amministrazione Biden. Ha poi etichettato i suoi oppositori come "feccia", i giudici come "corrotti" e i procuratori che lo hanno indagato come "squilibrati". Con il logo del dipartimento di giustizia proprio dietro di lui, il presidente ha chiesto che i suoi aguzzini legali siano mandati in prigione. "Queste sono persone cattive, persone davvero cattive", ha detto. "Le persone che ci hanno fatto questo dovrebbero andare in prigione", ha aggiunto, giurando di voler rifare il ministero e di vendicarsi dei suoi nemici.

Trump: “Giriamo pagina dopo anni corruzione”



"Hanno spiato la mia campagna, perseguito la mia famiglia, perquisito la mia residenza a Mar-a-Lago" ma ora "stiamo voltando pagina dopo quattro lunghi anni di corruzione e di strumentalizzazione della giustizia”, ha aggiunto accusando l'amministrazione Biden nella visita al ministero di giustizia, inusuale per un presidente dato che il dipartimento ha sempre operato in una sostanziale indipendenza dalla Casa Bianca. Il presidente Usa ha chiarito che intende che tutti gli organi del governo, compresi i suoi procuratori, rispondano direttamente a lui. La stessa attorney general Pam Bondi, parlando prima di lui, ha detto di lavorare "secondo le direttive di Donald Trump". Nel suo intervento, pieno di recriminazioni, Trump ha invocato una politica "law and order". Riferendosi agli assalitori del Capitol del 6 gennaio 2021, ha poi riferito: “Ho graziato centinaia di prigionieri politici”.

“Media che mi criticano sono illegali o corrotti”



Poi la stoccata ai media. Trump ha definito “illegali” e “corrotti” i media americani che lo trattano in modo critico. Cnn, Msnbc e giornali non identificati "scrivono letteralmente male di me al 97,6%" e "deve finire. Deve essere illegale", ha aggiunto. Il presidente Usa ha descritto questi media come un “braccio politico del partito democratico. E secondo me sono davvero corrotti e illegali. Ciò che fanno è illegale". Essi, ha aggiunto, "influenzano i giudici e stanno davvero cambiando la legge, e non può essere legale. Non credo che sia legale. E lo fanno in totale coordinamento tra loro". Sin dalla sua prima elezione nel 2016, Trump ha reso gli attacchi ai media una parte centrale del suo messaggio. In un paese in cui la libertà di stampa è sancita dalla Costituzione, Trump chiama abitualmente i giornalisti che non gradisce "nemici del popolo" e "fake news". Dall'inizio del suo secondo mandato, ha intensificato la pressione sui media tradizionali come l'Associated Press, aumentando al contempo l'accesso alla Casa Bianca per i media di destra.

Trump annuncia stop a nuova sede Fbi in Maryland



Nel corso del suo discorso ha poi annunciato di voler annullare la costruzione di una nuova sede dell'Fbi in Maryland, decisa dopo anni di discussioni al Congresso. "Abbiamo quel grande edificio dell'Fbi - ha detto - e intendono costruire una sede dell'Fbi a tre ore di distanza nel Maryland, uno stato liberale, ma questo non ha nulla a che fare con quello che sto per dire. Lo fermeremo, non permetteremo che accada. Costruiremo un altro grande edificio dell'Fbi proprio dove si trova, che sarebbe il posto giusto, perché l'Fbi e il Dipartimento di Giustizia devono essere vicini l'uno all'altro". Trump ha rivelato di averne parlato con il direttore dell'Fbi Kash Patel, che però ha detto di preferire un edificio più piccolo: “Ha detto che prenderà semplicemente un vecchio edificio del Dipartimento del Commercio che è circa il 25% delle dimensioni, ed è quello di cui ha bisogno".

