Usa, muro dei democratici. Sale il rischio di shutdown

I dem sembrano intenzionati a non sostenere il disegno di legge provvisorio redatto dai repubblicani per finanziare il governo. Il segretario al Tesoro Scott Bessent: "Un blocco non sarebbe positivo per l'economia" ascolta articolo

Sono sempre più concreti i rischi di uno shutdown negli Usa. I democratici, infatti, hanno detto che non sosterranno il disegno di legge provvisorio redatto dai repubblicani per finanziare il governo fino al 30 settembre, aumentando così significativamente le possibilità di un blocco. Se in Senato non verrà approvato il provvedimento passato di misura alla Camera, oggi si esauriranno i fondi causando una paralisi delle attività dalla mezzanotte di sabato. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha già fatto sapere ieri che "uno shutdown non sarebbe positivo per l'economia", puntando il dito proprio contro i democratici, considerati i potenziali responsabili della paralisi del governo.

Cos'è lo shutdown Con il termine shutdown si intende il blocco delle amministrazioni negli Stati Uniti previsto dall'Antideficiency Act. Questo scenario si verifica quando il Congresso non approva la legge che rifinanzia le attività amministrative federali. Nel 2018, ad esempio, erano state ben tre le volte in cui l’amministrazione Usa aveva "chiuso i battenti", un record negativo negli ultimi 40 anni. Generalmente quando avviene lo shutdown il governo federale cerca di continuare a garantire i servizi essenziali, come la sicurezza nazionale e quella pubblica, la giustizia, la sanità, le pensioni, il traffico aereo. Non tutti i dipendenti di questi settori però continuano ad essere pagati. Durante questo stop, gran parte dei dipendenti pubblici viene mandata in congedo non retribuito. I parchi pubblici e i musei sono tra i luoghi che possono venire intaccati dal blocco, così come ci possono essere sospensioni e rinvii di processi civili, la riduzione al minimo degli impiegati Nasa, la sospensione di alcuni servizi di assistenza ai veteran e il ritardo di molte richieste di finanziamento di piccole imprese e privati. Approfondimento Le parole che stanno scomparendo sotto la nuova amministrazione Trump