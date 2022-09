Francia, un “meteo dell’elettricità” in tv per ridurre i consumi

L’iniziativa nasce per sensibilizzare i cittadini sulla crisi energetica. Quando un dipartimento viene segnato in rosso significa che sono probabili blocchi dell’elettricità. Da lì, l’invito a modificare le abitudini quotidiane

Si chiama “ Ecowatt ” il nuovo sistema francese per mostrare ai cittadini il livello di elettricità disponibile nelle varie regioni. Di fronte alla crisi energetica europea, la tv pubblica (France Télévisions) ha introdotto insieme al gigante dell’energia RTE il “meteo dell’elettricità”. Uno specchietto che affiancherà le previsioni del tempo classiche per allertare i cittadini su possibili tagli dell’elettricità nei loro dipartimenti.

I colori dell’emergenza energetica

leggi anche

Scuole a energia positiva in Francia: cosa sono e come funzionano

La cartina francese si colorerà in tempo reale di verde, giallo o rosso: il verde indica consumi e disponibiltà nella norma, il giallo una situazione di stress e il rosso un probabile taglio della distribuzione di elettricità dovuto ai consumi troppo elevati. Una situazione estrema che, secondo Ecowatt, non dovrebbe presentarsi più di un paio di volte durante l’inverno. A fianco alla cartina saranno mostrati anche dei consigli per buone pratiche da seguire, in particolare durante gli orari di picco dei consumi ovvero tra le 8 e le 12 del mattino e tra le 18 e le 20 di sera. E’ infine possibile iscriversi a un sistema di allerta, tramite il sito di Ecowatt, per ricevere un SMS quando il proprio dipartimento entra nel livello giallo o rosso.