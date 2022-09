Usa, Biden deciderà su sua candidatura per il 2024 dopo novembre

“È troppo presto per questo tipo di decisioni”, ha detto il presidente statunitense in un’intervista a 60 Minutes. Ha parlato di diversi altri temi. Sulla guerra: Kiev sta “sconfiggendo” la Russia ma non sta ancora vincendo. E ancora: quello che ha fatto Putin in Ucraina “è vergognoso”. Ha ribadito di non aver chiesto alcun briefing sul sequestro dei documenti a casa di Donald Trump a Mar-a-Lago. Su Taiwan: le forze americane la difenderebbero “se ci fosse un attacco senza precedenti” ascolta articolo Condividi

Joe Biden deciderà su una sua possibile candidatura per le presidenziali del 2024 dopo novembre, cioè dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente Usa l’ha detto in un’intervista a 60 Minutes. “È troppo presto per questo tipo di decisioni. Continuo il mio lavoro nell'arco temporale, dopo il prossimo ciclo elettorale deciderò”, ha precisato. Durante il colloquio, il capo della Casa Bianca ha parlato di diversi temi, dalla guerra in Ucraina al Covid fino a Donald Trump.

Biden: quello che ha fatto Putin in Ucraina “è vergognoso” vedi anche Guerra in Ucraina, Biden avverte Putin: “Non usare armi nucleari” Kiev sta “sconfiggendo” la Russia ma non sta ancora vincendo, ha detto Biden. Quello che ha fatto Vladimir Putin in Ucraina, ha aggiunto, “è vergognoso, con gli attacchi agli ospedali e alle scuole: è oltraggioso". Il presidente Usa ha anche precisato che “non ci sono finora indicazioni” che la Cina abbia inviato armi o aiutato i russi in Ucraina. Biden ha poi sottolineato di aver messo in guardia il presidente cinese Xi Jinping sulle sanzioni imposte a Mosca: violarle, ha detto, sarebbe stato un "gigantesco errore". Il leader Usa, in particolare, ha raccontato della telefonata con Xi dopo l'incontro del presidente cinese con Putin alle Olimpiadi di Pechino. La Russia ha invaso l'Ucraina dopo la fine dei Giochi. "Non molto tempo dopo ho chiamato Xi non per minacciarlo, ma per dirgli che se pensava che gli americani e gli altri avrebbero continuato a investire in Cina con le sanzioni imposte alla Russia violate allora avrebbe fatto un grande errore", ha detto Biden.

Biden ha ribadito di non aver chiesto briefing su Trump vedi anche Usa, diffuso testo del mandato di perquisizione nella residenza Trump Nell’intervista, Biden ha parlato anche del suo predecessore. Ha ribadito di non aver chiesto alcun briefing sul sequestro dei documenti a casa di Donald Trump a Mar-a-Lago. Ha spiegato di non aver chiesto informazioni "specifiche sui documenti" sequestrati perché non vuole essere coinvolto nell'indagine del Dipartimento di Giustizia. Ha aggiunto di "non aver personalmente parlato con nessuno" sui segreti di sicurezza nazionale che potrebbero esserci nei documenti di Mar-a-Lago, ma si è detto sicuro che la sua amministrazione e il Consiglio di Sicurezza Nazionale ne sono al corrente. “Come è potuto accadere? Come qualcuno può essere così irresponsabile?", ha commentato dopo aver visto le immagini pubbliche dei documenti sequestrati, alcuni dei quali con il marchio top-secret.

Gli altri temi approfondimento "America Contro", Sky TG24 racconta polarizzazione della società Usa Durante l’intervista, il presidente statunitense ha parlato di diversi altri temi. Ha detto che gli Usa porteranno l'inflazione sotto controllo. Sul coronavirus: la pandemia è “finita ma ancora abbiamo un problema con il Covid”. Infine, a chi gli ha chiesto se le forze americane difenderebbero Taiwan, Biden ha risposto: “Sì, se ci fosse un attacco senza precedenti”.