Taiwan, primi colpi di avvertimento contro droni cinesi

La vicenda

In una nota, il ministero della Difesa di Taipei ha riferito che il Kinmen Defence Command ha rilevato nel pomeriggio più incursioni nelle aree di Dadan, Erdan e Shiyu. Alle 17.59 locali (le 11.59 in Italia), una nuova violazione dello spazio aereo ha portato in particolare all'uso di colpi veri secondo quello che è il nuovo programma di contenimento in quattro mosse varato dal governo locale: "Avvertimento, segnalazione dell'incursione, espulsione del drone e abbattimento".