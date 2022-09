Usa Weekly News, Biden: “Genuinamente ottimista sulle prospettive USA"

20/20 The Phantom of The Opera

Fantasma dell’Opera out – Lo spettacolo più longevo nella storia di Broadway a febbraio lo show chiuderà la sua lunghissima stagione. Dopo la crisi legata alla pandemia da Covid, la vendita dei biglietti ha registrato un calo, che non compensa più il crescente numero dei costi di produzione. Per trentacinque anni il musical era stato un catalizzatore magnetico di migliaia di turisti da tutto mondo e sempre con il tutto esaurito. Nei prossimi mesi, invece, ci saranno molti vuoti in sala. Il 18 febbraio andrà in scena per l’ultima volta