Sanna Marin su premier Meloni: “Italiani hanno diritto di scegliere"

Sanna Marin dice la sua sull’ipotesi di Giorgia Meloni premier. Rispondendo a una domanda sulla leader di Fratelli d’Italia durante la conferenza stampa che ha seguito il suo discorso alla Plenaria dell’Eurocamera, la premier finlandese ha dichiarato: “Non entro in questioni nazionali ma gli italiani hanno diritto di votare come tutti”. Poi ha però voluto mettere in guardia su eventuali ammiccamenti di Roma alla Russia.

"Attenzione alla Russia"

Nonostante i toni apparentemente distesi, Marin non ha rinunciato a mandare un messaggio tra le righe al futuro governo anche alla luce della recente ammissione della Finlandia nella Nato: “In un momento così difficile in Europa, è importante restare uniti contro la minaccia russa, una minaccia che non riguarda solo l’Ucraina ma anche noi dato che Putin usa il gas come un’arma di ricatto”. Parole cui ha fatto eco l’intervento di Metsola, al fianco della leader scandinava durante la conferenza: "Non mi pronuncio sull'esito del voto ma posso dire che la maggior parte delle forze in lizza in Italia sono a favore dell'integrazione europea”, ha dichiarato.