Hillary Clinton in tv: anni fa dimenticai mia figlia al Cremlino

L'ex First Lady Usa, ha rivelato che lei e il marito Bill, avevano accidentalmente lasciato la figlia al Cremlino, nel corso di una visita di Stato in Russia anni fa. L'aneddoto è subito stato smentito da Mosca, che lo ha definito "una sciocchezza"

Ospite al “Tonight Show” di Jimmy Fallon, Hillary Clinton che ha raccontato l’aneddoto di quando si perse Chelsea al Cremlino durante un viaggio diplomatico a Mosca insieme al marito Bill. L’ex first lady stava rispondendo alla domanda di Fallon relativa al “ricordo più pazzo di una vacanza in famiglia”. Dopo essersi presa un secondo per pensare, ha raccontato, appunto, di quando lei e Bill lasciarono la figlia al Cremlino, in una visita ufficiale durante il mandato presidenziale del marito.

Un'esperienza traumatica vedi anche Anche Hillary Clinton all'apertura della Mostra di Venezia “Spero Chelsea non lo ricordi perché è stato piuttosto traumatico”, ha detto ridendo la Clinton, che ha aggiunto: “L'abbiamo portata in Russia quando siamo andati in visita di Stato; ci sono stati i saluti di commiato formali, quindi io e Bill siamo stati introdotti nella grande limousine presidenziale per dirigerci all'aeroporto, senza sapere che l'avevamo lasciata indietro. Voglio dire, puoi immaginare di lasciare il tuo unico figlio al Cremlino? Soprattutto con tutto quello che è successo?".

Da Mosca smentiscono vedi anche I first children d'America Vladimir Shevchenko, ex capo del protocollo del primo presidente della Russia Boris Eltsin, in carica durante la visita dei Clinton, ha subito smentito l’accaduto. All'agenzia ufficiale Ria Novosti ha infatti dichiarato: “Non ricordo un caso del genere, Clinton dice una sorta di sciocchezza, quando afferma che 20 anni fa sua figlia si era persa al Cremlino. Un fatto del genere non l'abbiamo registrato”.