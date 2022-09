Uk, oggi è il giorno del nuovo premier: favorita Liz Truss

Alle ore 13,30 sarà resa nota l’identità del futuro leader dei Tories, che automaticamente sarà anche il nuovo inquilino del numero 10 di Downing Street, dove prenderà il posto di Boris Johnson. In vantaggio la titolare del Foreign Office, mentre lo sfidante Rishi Sunak è ancora incerto se entrare nel nuovo esecutivo Tory o restare a guardare, in attesa delle elezioni del gennaio 2025 che potrebbero vedere un trionfo dei Laburisti ascolta articolo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato sulle notizie dal mondo Oggi è il gran giorno: tra poche ore sarà ufficiale il nome di colui o colei che prenderà il posto di Boris Johnson alla guida non solo del partito Tory ma anche del Regno Unito. A contendersi il posto ci sono l’attuale titolare del Foreign Office, Liz Truss, e l’ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak. Grande favorita la prima che i sondaggi fino a venerdì, ultimo giorno utile per i 160 mila elettori conservatori per decidere, davano in vantaggio di oltre 30 punti rispetto al rivale. Chi verrà nominato da Sir Graham Brady, presidente del Comitato 1922, l’organo che riunisce i parlamentari conservatori non coinvolti nel governo, avrà già domani l’investitura dalla regina di formare un nuovo governo.

La favorita leggi anche UK, nuovo premier il 5 settembre: cosa si sa sullo scontro Truss-Sunak Sembra chiaro che a guidare il Paese in una fase economica e politica molto difficile sarà una politica esperta come Liz Truss, da 10 anni già nel giro degli incarichi governativi, che sarà la terza donna premier nella storia del Regno Unito, dopo Margaret Thatcher e Theresa May. Proprio all’icona del conservatorismo "made in Uk" si ispira la probabile futura premier, che l’ha più volte evocata sia negli atteggiamenti che nelle proposte programmatiche, dove spicca un massiccio taglio alle tasse e un critica feroce ai sindacati. La situazione economica e sociale che erediterà da Boris Johnson si prospetta però come decisamente complicata: nelle prossime settimane sarà necesario decidere come muoversi con l'impennata delle bollette, l'inflazione che sale in maniera sempre più vertiginosa e la guerra in Ucraina che, finora, ha visto il Regno Unito in prima fila contro Mosca.

Lo sfidante leggi anche Il Regno Unito torna agli Anni '80: inflazione al 10,1% Non è riuscito a sfilarsi l’aura di algido tecnocrate Rishi Sunak, ex cancelliere dello Scacchiere del governo di Johnson, che ha scelto una via più pragmatica per convincere gli elettori. "Non ho scelto di dire le cose che le persone potrebbero voler sentire, ho detto le cose che credo il nostro Paese abbia bisogno di ascoltare", aveva dichiarato l’ex ministro, ben conscio di una situazione economica grave, a causa di un’inflazione già alta che potrebbe arrivare addirittura al 22%. Una via che gli ha permesso di essere il più votato dai suoi colleghi parlamentari, durante queste “primarie” del partito, ma che non gli ha fatto guadagnare il rispetto della base, che gli rimprovera soprattutto l’aver dato inizio alla crisi politica di BoJo. Ancora da verificare un eventuale appoggio di Sunak a un esecutivo guidato da Truss: “Una cosa su cui ho riflettuto parecchio sull'essere al governo negli ultimi anni: devi davvero essere d'accordo con le grandi cose. È dura, come ho scoperto, quando non lo sei e io non vorrei finire di nuovo in una situazione del genere”, ha dichiarato l’ex ministro, che se dovesse riuscire nel colpo sarebbe il primo premier non bianco della storia del Regno Unito.

La campagna e le tappe successive leggi anche Uk, la regina Elisabetta riceverà nuovo premier a Balmoral in Scozia Questi mesi di campagna interna ai Tories hanno portato i due candidati a parlare molto della situazione economica. Se per Truss la priorità è incoraggiare gli investimenti e la crescita con un'economia a bassa tassazione, per il suo rivale, che ha guidato le finanze britanniche durante la pandemia di coronavirus, vanno adottate quanto prima misure urgenti per ridurre l'enorme debito accumulato negli ultimi anni. Per questo, secondo Sunak, il nuovo governo dovrà subito impegnarsi per affrontare la recessione economica, un'inflazione vertiginosa e sarà, probabilmente, costretto a indire elezioni generali prima di gennaio 2025. Un invito a nozze per il partito laburista di Sir Keir Starner, favoritissimo in tutti i sondaggi, che attende mercoledì 7 settembre il futuro/a premier alla Camera dei Comiuni per il primo Prime Minister’s Questions. Dopo la nomina, che avverrà con un evento pubblico alle ore 13.30 di Londra, il nuovo leader dei Tories è atteso dalla regina Elisabetta II a Balmoral, in Scozia, da dove la sovrana chiuderà definitivamente l'esperienza del governo Johnson e chiederà al nuovo leader Tory di formare un nuovo governo. Una prima volta assoluta in un castello che da sempre è la vera e propria “casa” della regina, al contrario di Buckingham Palace, sede ufficiale della Corona.