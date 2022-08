Uk, la regina Elisabetta riceverà nuovo premier a Balmoral in Scozia

Mondo

Cala il sipario sulla festa per i 70 anni sul trono della sovrana, che si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace per chiudere le celebrazioni. Durante la giornata per le strade e nei giardini del Paese i cittadini hanno organizzato grandi tavolate. A seguire una parata a Londra che si è conclusa proprio fuori dal palazzo reale con l'esibizione di Ed Sheeran. La regina in una nota: 'Profondamente commossa'