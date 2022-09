UK, nuovo premier il 5 settembre: cosa si sa sullo scontro Truss-Sunak

La campagna di Truss

approfondimento

Liz Truss, ministra degli Esteri UK e possibile erede di Boris Johnson

La campagna condotta fin qui dalla ministra degli Esteri è stata, secondo gli esperti, piuttosto dura ed evocativa sia nelle proposte che negli atteggiamenti: non è un mistero, infatti, la grande passione che Truss nutre nei confronti dell’ex premier Margaret Thatcher, che ha cercato di replicare tanto nelle mise quanto nelle idee. Concetti chiari e semplici, con l'obiettivo di tranquillizzare l'elettorato conservatore. "Con me non ci saranno razionamenti energetici", ha dichiarato Truss nell’ultimo dibattito con il suo sfidante alla Wembley Arena di Londra. A far discutere però sono soprattutto i numerosi tagli alle tasse che ha promesso, come ha evidenziato in un articolo Il Post. Ha infatti proposto di cancellare sia l’aumento dei contributi di 1,25 punti percentuali, introdotto lo scorso aprile per garantire più finanziamenti al servizio sanitario nazionale e ad alcuni servizi sociali, sia quello delle tasse per i profitti societari, che sarebbe andato a regime a partire dall’anno prossimo. Truss ha anche proposto la sospensione della “Green levy”, una tassa imposta sulle bollette che serve a finanziare programmi governativi per la sostenibilità ambientale, e allo stesso tempo la creazione di zone a bassa tassazione e regolamentazione, al fine di favorire l’innovazione e l’impresa. Più incendiaria l’ipotesi che ventila The Times, che sostiene come la salita di Truss a Downing Street possa portare addirittura la Gran Bretagna a considerare la Cina come potenziale minaccia nazionale, visto che l'attuale ministra degli Esteri si è impegnata pubblicamente a modificare la cosiddetta revisione integrata, risalente al 2021, che ha stabilito le priorità britanniche in diplomazia e difesa nel prossimo decennio.