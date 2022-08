Barcellona, paura per Aubameyang: picchiato e rapinato in casa

L’abitazione del calciatore gabonese, secondo quanto riferito dai media spagnoli, è stata violata da quattro uomini incappucciati che hanno minacciato l’attaccante e sua moglie. Quindi sono riusciti a farsi aprire una cassaforte dalla quale hanno prelevato diversi gioielli, per poi dileguarsi in auto

Le ricostruzioni degli inquirenti

approfondimento

Il Barcellona affitta il Camp Nou a ore per giocare tra amici

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, che stanno indagando sull’accaduto, sarebbero stati quattro gli uomini incappucciati che si sono introdotti nel giardino del calciatore e che lo avrebbero minacciato con armi da fuoco e sbarre di ferro. I ladri avrebbero quindi intimidito il calciatore e la moglie fino a quando non sono riusciti ad aprire una cassaforte dalla quale hanno prelevato diversi gioielli. I quattro, sempre secondo quanto si è appreso da diversi testimoni, sarebbero fuggiti a bordo di un'Audi A3 bianca. Fonti vicine al Barcellona hanno confermato, comunque, che il giocatore e la sua famiglia stanno bene.

Le rapine ai calciatori

Non è la prima volta, ricorda ancora “El Paìs” che in Spagna la casa di un calciatore viene rapinata. Era successo ad un altro calciatore blaugrana, Jordi Alba, nel 2018. Anche altri calciatori che giocano in Spagna sono stati di recente vittime di furti, come ricorda la stampa iberica: tra loro c'è stato anche Samu Castillejo, ex ala destra del Milan passato in estate al Valencia.