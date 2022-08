Barcellona, il Comune usa le capre per prevenire gli incendi

Gli animali ripuliscono la vegetazione, riducendo il rischio di farla diventare combustibile in caso di incendi. Una tecnica che in Andalusia viene utilizzata da 20 anni e che sta prendendo piede anche in altri Paesi

Il Comune di Barcellona ha deciso di adottare una tecnica naturale per difendersi dagli incendi che, anche a causa del cambiamento climatico, minacciano sempre più il territorio. A maggio la città catalana ha assunto un pastore e 150 tra capre e pecore che ogni giorno pascolano a Collserola, polmone verde della zona. Ad oggi sono 290 gli ovini che, nutrendosi della vegetazione boschiva, riducono il rischio di farla diventare combustibile in caso di roghi. Questo progetto di eco-pascolo rimette in auge una tecnica antica adottata appunto per ridurre il rischio di incendi. A Collserola l'area boschiva è di 8 mila ettari e nei suoi dintorni vivono 15 mila residenti. Secondo i vigili del fuoco, come riporta l'agenzia stampa Agi, in media 12 ettari vengono distrutti ogni anno a Collserola e se le fiamme non venissero spente in tempi brevi, l'intero parco naturale di Barcellona potrebbe essere cancellato in meno di sei ore.