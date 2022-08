Milan-Bologna 2-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

A San Siro i rossoneri ritrovano la vittoria contro i rossoblu. A sbloccare il risultato è al 21’ Leao, servito da De Ketelaere (alla prima da titolare in campionato). Il raddoppio arriva nella ripresa con Giroud, in semirovesciata. La squadra di Pioli sale a 7 punti in classifica, quella di Mihajlovic resta a 1

La cronaca di Milan-Bologna

vedi anche

Lazio-Inter 3-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Per la sfida contro il Bologna, Pioli punta su Giroud e sul trio Messias-De Ketelaere-Leao a supporto. Mihajlovic risponde con la coppia d’attacco Arnautovic-Barrow. Il Milan sblocca il risultato dopo 21 minuti: a segno Leao, servito da De Ketelaere (alla prima da titolare in Serie A). Il primo tempo si chiude sull’1-0 per i rossoneri, che dominano e vanno vicini al raddoppio con Kalulu e Leao. Nella ripresa il Bologna prova a farsi vedere in avanti, ma a trovare la rete è ancora il Milan: al 58’ Leao crossa, Giroud in semirovesciata batte Skorupski. A San Siro finisce 2-0 per i campioni d’Italia in carica.