Usa, l'Oklahoma inizia a giustiziare un condannato a morte al mese

Il primo condannato a essere giustiziato sarà James Coddington, per il quale è stata fissata come data il 25 agosto. Un mese più tardi toccherà a Richard Glossip, che ha però affermato la sua innocenza e ottenuto una sospensione dell'esecuzione di 60 giorni in modo che una Corte d'Appello possa completare la revisione della sua istanza per una nuova udienza. Altri 23 uomini dovrebbero poi essere giustiziati a cadenza regolare fino al 2024.

Le polemiche

"È solo l'ennesima mossa sconsiderata dell'Oklahoma", ha sottolineato Deborah Denno, docente di legge della Fordham University. A scatenare l’opposizione di politici e attivisti sono diversi punti, a partire dalle questioni in sospeso sull'idoneità mentale e sulla possibile innocenza di alcuni dei condannati. Non a caso, diversi esperti hanno definito la misura un’anomalia in contrasto con il continuo declino della pena di morte in America negli ultimi anni. Nel 2021 infatti Il procuratore generale Merrick Garland ha annunciato la sospensione delle esecuzioni federali mentre il Dipartimento di Giustizia rivedrà le politiche e procedure sulla pena di morte, per garantire un trattamento equo e umano a chiunque