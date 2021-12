In Kazakistan è stata abolita la pena di morte

Il percorso per arrivare all'abolizione

Di fatto la legge rende formale l’annuncio di inizio anno del presidente kazako Qasym Zhomart Toqaev. Presidente che ora si appresta a firmarla per farla entrare in vigore. Il Kazakistan già negli anni precedenti aveva adottato strumenti per ridurre il ricorso alla pena di morte ma per alcuni reati legati al terrorismo era ancora prevista. Ora la pena di morte sarà sostituita nel caso di reati più gravi con la pena dell’ergastolo. Ricordiamo che con l’abolizione della pena di morte il Paese entrerà a far parte dei 100 Stati che hanno già abolito la pena capitale.