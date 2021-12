Bangladesh, pena capitale a 20 persone per morte studente

Il corpo del giovane, Abrar Fahad, 21 anni appena, fu ritrovato esanime nel dormitorio universitario poche ore dopo che aveva criticato il premier, Sheikh Hasina, per aver firmato un accordo per la condivisione delle acque territoriali con l'India

Il corpo del giovane, Abrar Fahad, 21 anni appena, fu ritrovato esanime nel dormitorio universitario poche ore dopo che aveva criticato il premier, Sheikh Hasina, per aver firmato un accordo per la condivisione delle acque territoriali con l'India. Il ragazzo era stato picchiato con una mazza da cricket e altri oggetti contundenti per sei lunghe ore da una banda di 25 colleghi universitari nel dormitorio della Bangladesh University of Engineering and Technology di Dacca. I componenti della banda erano tutti membri della Bangladesh Chhatra League, il ramo universitario della Lega Awami, il partito al potere. Degli assalitori, cinque sono stati condannati all'ergastolo.