Pena di morte Usa, imposta moratoria su esecuzioni federali

Una posizione che stravolge quanto fatto dall'amministrazione Trump , che ha segnato il record di condanne a morte dell'ultimo secolo: in 13 sono finiti al patibolo in soli sei mesi. Prima del luglio 2020, l'ultima esecuzione federale risaliva a 17 anni precedenti. Poi il governo Trump ha rilanciato questa pratica, in controtendenza con il resto del mondo.

Sospensione e rivisitazione dei protocolli

Il procuratore generale Merrick Garland ha annunciato la sospensione delle esecuzioni federali negli Stati Uniti mentre il Dipartimento di Giustizia rivedrà le politiche e procedure sulla pena di morte, per garantire un trattamento equo e umano a chiunque.

Saranno rivisti i protocolli messi in atto dall'ex PG William Barr, una modifica riguarderà anche l'aspetto del dolore e sofferenza associati all'uso del farmaco utilizzato per l' iniezione letale .

Biden contro la pena capitale

Negli Usa la giustizia federale interviene solo in caso di droga, terrorismo o spionaggio. Per tutto il resto, sono gli Stati a eseguire le frasi capitali.

Il presidente Joe Biden ha promesso l' abolizione della pena in America. Circa 50 detenuti siedono nel braccio della morte federale, da quando è in carica Biden, il Dipartimento di Giustizia non ha programmato esecuzioni .

Contrario un americano su due

E anche il sostegno tra gli americani è ai minimi storici : dopo il picco a metà degli anni '90 è da allora è in costante calo. Secondo il Death Penalty Information Center di Washington, i favorevoli nei sondaggi più recenti sono poco più della metà, il 55% degli intervistati.