Il ritorno di Harry e Meghan: a settembre un viaggio nel Regno Unito

Un atteso ritorno "a casa", quello dei Duchi di Sussex Harry e Meghan, che voleranno nel Regno Unito nella prima settimana di settembre, per poi visitare la Germania. Entrambe le occasioni sono legate a eventi di beneficenza. Lo ha annunciato un portavoce della coppia. I duchi di Sussex dovrebbero partecipare al One Young World 2022 Manchester Summit il 5 settembre e agli Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go in Germania il 6 settembre, prima di tornare nel Regno Unito per i WellChild Awards 2022 l'8 settembre.