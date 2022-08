Islanda, nuova eruzione vulcanica vicino Reykjavik

A differenza della storica eruzione del 2010 del vulcano Eyjafjallajokull, che aveva fermato centomila voli e costretto centinaia di islandesi a chiudersi in casa, quella in corso non dovrebbe comportare grandi dispersioni di cenere o fumo e non dovrebbe avere impatti significativi sul traffico aereo

Nuova eruzione vulcanica nella Terra del ghiaccio. Una fenditura ha iniziato ieri pomeriggio a eruttare lava nella penisola di Reykjanes, a una quarantina di chilometri dalla capitale islandese, poco lontano dal monte Fagradalsfjall, già noto ai geologi e agli abitanti dell'Isola per essersi risvegliato tra il marzo e il settembre dell’anno scorso. A differenza della storica eruzione del 2010 del vulcano Eyjafjallajokull, che aveva fermato centomila voli e costretto centinaia di islandesi a chiudersi in casa, quella in corso non dovrebbe comportare grandi dispersioni di cenere o fumo e non dovrebbe avere impatti significativi sul traffico aereo.