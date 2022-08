Referendum sull'aborto, in Kansas continuerà ad essere garantito

Storica vittoria per il diritto all'aborto negli Stati Uniti: in Kansas gli elettori respingono le restrizioni all’interruzione di gravidanza. Nello Stato americano a guida repubblicana, dopo il referendum, i dati segnano un 59% di elettori favorevoli alla conservazione dei diritti all’aborto. Il fallimento dell’emendamento in uno stato conservatore risolleva le speranze dei democratici sul fatto che il diritto all’aborto possa dare energia al partito alle elezioni di medio termine di novembre.

Vittoria del movimento per il diritto all'aborto

Si tratta di una clamorosa vittoria del movimento per il diritto all’aborto nel primo test elettorale da quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribaltato la sentenza Roe vs Wade. Intanto il Dipartimento di Giustizia Usa ha fatto causa all'Idaho per aver ristretto il diritto all'aborto negandolo anche alle donne in pericolo di vita. Il procuratore generale Merrick Garland ha spiegato, annunciando la causa, che la misura dello Stato, che dovrebbe entrare in vigore a fine mese, è incompatibile con una legge federale.