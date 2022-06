Ucraina, Usa intendono fornire a Kiev missili di difesa a lungo raggio

Gli Stati Uniti intendono annunciare a giorni la loro intenzione di fornire un avanzato sistema di difesa missilistica terra-aria a medio e lungo raggio all'Ucraina. Lo ha rferito l' emittente statunitense Cnn , citando una fonte informata dell'amministrazione di Washington. Il presidente Joe Biden, che in questi giorni si trova in Germania, ha chiarito che gli Stati Uniti intendono trasferire "sistemi missilistici e munizioni più avanzati" all'Ucraina e ha aggiunto che Kiev ha richiesto a Washington i sistemi missilistici antiaerei Nasams. Secondo la fonte, oltre ai sistemi di difesa missilistica, gli Stati Uniti probabilmente annunceranno anche l'intenzione di trasferire a Kiev altri tipi di assistenza militare, tra cui munizioni e radar. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA )

Gli aiuti dagli Usa

approfondimento

Il presidente Biden si sta incontrando con i leader del G7 in Germania per un vertice incentrato principalmente sulla situazione in Ucraina. Oltre alla fornitura di missili a medio e lungo raggio che sarà probabilmente annunciata in questi giorni, non è da escludere che in settimana saranno annunciati anche altri tipi di aiuti. Secondo quanto riportato dalla Cnn infatti dall'Ucraina è arrivata la richiesta di un sistema di difesa missilistica nota come NASAMS che può raggiungere obiettivi situati a più di 100 miglia di distanza. Tra i possibili aiuti anche munizioni di artiglieria aggiuntive e radar.