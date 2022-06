5/10 ©Ansa

"In seguito ai bombardamenti nemici, è scoppiato un incendio in un edificio residenziale di 9 piani con parziale distruzione del 7°, 8° e 9° piano - si legge in un comunicato -. Si è verificato un incendio su una superficie totale di 300 mq”

Raid da Bielorussia, Putin darà gli Iskander a Minsk. Ecco cosa sono i missili "nucleari"