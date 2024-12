Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 dicembre: la rassegna stampa

In apertura dei giornali l'arresto della giornalista Cecilia Sala in Iran: c'è l'ipotesi di una vendetta dopo il fermo a Malpensa di un imprenditore vicino ai pasdaran. Il ministro Tajani: "Sta bene, lavoriamo per liberarla". In secondo piano la Manovra, che oggi verrà votata al Senato. Capitolo guerre: gli israeliani colpiscono l'ultimo ospedale nel nord di Gaza; dubbi degli Usa sulla soluzione di Putin per la fine del conflitto in Ucraina