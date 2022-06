Taglio gas russo, Ue: "Allerta in 10 Paesi"

8/11 ©IPA/Fotogramma

"Ci troviamo in uno scontro economico con la Russia e il gas viene usato come arma", ha detto il vicecancelliere, secondo cui "servono tutte le misure politiche per fare in modo che ci sia abbastanza gas". Habeck spera ancora che non si arrivi "mai" al razionamento del gas in Germania, dicendo però di non poter "escludere completamente uno scenario del genere"