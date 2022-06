Usa, catturato un pitone lungo più di 5 metri in Florida

Un enorme esemplare di pitone femmina è stato catturato da un team di biologi nel Parco Nazionale delle Everglades, in Florida. È lungo 5,49 metri, pesa 97 chili e nel corpo ha 122 uova. Si tratta del più grande pitone mai trovato in questa zona, record anche per il maggior numero di uova nell'addome. Il rettile è stato rimosso dalla riserva, un'area di quasi tremila chilometri quadrati. Da una valutazione del contenuto digestivo, pare che l'ultimo pasto del serpente sia stato un cervo adulto, una delle fonti di cibo preferite per la pantera della Florida, specie in via di estinzione.