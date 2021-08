Biella, trovato pitone di 3 metri su una tettoia: si cerca il padrone

Un pitone lungo quasi tre metri è stato visto a Biella da una donna che si è accorta della presenza del serpente sulla tettoia adiacente mentre stava stendendo i panni sul balcone. Lo riporta La Repubblica. L'animale è stato recuperato e sarà ospitato in un rettilario della zona. Sono in corso le ricerche del proprietario del serpente, ma l'animale non aveva il microchip.

L'intervento dei vigili del fuoco

Secondo quanto ricostruito, dopo l'avvistamento la donna ha chiamato i vigili del fuoco, i quali sono intervenuti per recuperare il rettile ma, data la grandezza dell'animale, hanno dovuto chiedere l’intervento di esperti. A preoccupare era il rischio strangolamento per l’uomo e la presenza di diversi chiodi sulla tettoia per il rettile. Sul posto é arrivato anche il veterinario dell’Asl. In qualche ora l'animale, il quale si è attorcigliato sul braccio dell’esperto che lo ha portato via, è stato recuperato.