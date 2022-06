Usa, Stato di New York vara legge restrittiva per l'acquisto di armi

Il governatore Kathy Hochul ha firmato e trasformato in legge i 10 provvedimenti approvati dai legislatori dello stato dopo la strage di Buffalo . Tra le nuove misure l'aumento dell'età a 21 anni e la necessità di licenza per le semiautomatiche

Lo Stato di New York vara la annunciata stretta sulle armi. Il governatore Kathy Hochul ha infatti firmato e trasformato in legge i 10 provvedimenti approvati dai legislatori dello stato dopo la strage di Buffalo e il massacro di Uvalde, in Texas, in cui sono stati uccisi 19 bambini. "La violenza con le armi da fuoco è un'epidemia del Paese. Le preghiere non bastano, bisogna agire", ha detto Hochul.