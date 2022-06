Boris Johnson, stasera voto di fiducia dei Tories dopo il Partygate

I Tories britannici hanno deciso: stasera voteranno per la fiducia al premier e leader di partito Boris Johnson. Lo ha annunciato il deputato Sir Graham Brady - presidente dell'organismo interno al gruppo Tory incaricato di raccogliere iniziative del genere e d'indire nel caso le votazioni - spiegando che il voto si terrà alla Camera dei Comuni fra le 18 e le 20 ora britannica (fra le 19 e le 21 ora italiana), e che poco dopo sarà annunciato il risultato. Un voto che arriva sulla scia dei crescenti malumori in seno al partito legati ai contraccolpi del coinvolgimento del primo ministro nella vicenda del Partygate, i ritrovi organizzati a Downinig Street fra il 2020 e il 2021 in violazione del lockdown o di altre forme di restrizioni anti Covid imposte all'epoca dallo stesso governo a milioni di britannici.

Rischio dimissioni

Brady ha spiegato che è stato superato il quorum di lettere di sfiducia nei confronti di Johnson da parte del 15% dei deputati di maggioranza, vale a dire 54, e ha precisato che molti hanno fatto in modo che la loro adesione fosse formalizzata non prima di domenica pomeriggio, in modo da far scattare l'annuncio dopo la fine dei quattro giorni di celebrazioni pubbliche del Giubileo di Platino senza turbare la grande festa per i 70 anni di regno della regina Elisabetta. Poi Brady ha ribadito che se Johnson supererà indenne il voto di stasera sarà al riparo da un altro voto di fiducia interno al partito almeno per un anno, a meno di cambiamenti di regole. Tecnicamente il voto sarà sul ruolo di Johnson quale leader di partito, ma in caso di sfiducia di oltre la metà dei suoi 180 deputati, si dovrà dimettere anche da premier.