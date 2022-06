Nato, al via le esercitazioni militari di 16 Paesi nel Mar Baltico

Le esercitazioni, oltre a Svezia e Finlandia, coinvolgono Belgio, Bulgaria, Danimarca, Francia, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. Baltops è una delle principali esercitazioni nel Nord Europa e prende il via a Stoccolma, in occasione del 500esimo anniversario della Marina svedese. Le manovre tattiche si svolgono nel Mar Baltico e nello spazio aereo della regione, per concludersi a Kiel, in Germania.

A Stoccolma la nave Usa Uss Kearsarge, ospita 26 aerei da guerra

A prendere parte alle esercitazioni anche la Uss Kearsarge, gigantesca nave d'assalto anfibia degli Stati Uniti che ospita 26 aerei da guerra e 2.400 tra marines e marinai. "Nessuno a Stoccolma può ignorare che c'è questa grande nave qui nella nostra città", ha osservato Micael Byden, il comandante supremo delle forze armate svedesi, durante una conferenza stampa a bordo, di cui riferisce il New York Times. "Ci sono più capacita su questa nave di quelle che potrei riunire in una guarnigione", ha aggiunto nell'incontro con i reporter, a cui ha partecipato anche la premier Magdalena Andersson. La Uss Kearsarge è uno dei mezzi messi in campo dagli Usa dopo la promessa di garantire la sicurezza di Svezia e Finlandia nel periodo fra la loro richiesta di entrare nella Nato e la loro accettazione, su cui incombe ancora il veto turco. Ma, scrive il Nyt, è anche un monito ai due Paesi nordici sui loro potenziali obblighi in caso di conflitto, come ha messo in chiaro il capo di stato maggiore congiunto Usa Mark Milley. "La Russia ha la sua flotta baltica", ha detto Milley, sottolineando però che anche la Nato avrà la sua presenza nel Baltico una volta che Svezia e Finlandia entreranno nell'Alleanza: "Da una prospettiva russa, questo sarà molto problematico, militarmente parlando".