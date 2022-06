Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 4 giugno sulla crisi. DIRETTA

Dirigenti Usa si sono incontrati regolarmente nelle ultime settimane con i colleghi europei e britannici per discutere un possibile quadro per un cessate il fuoco e per la fine della guerra in Ucraina attraverso un accordo negoziato. Tra i temi in discussione il piano in quattro punti proposto dall'Italia il mese scorso. Lo riferisce la Cnn citando varie fonti a conoscenza dei colloqui. Kiev non è coinvolta direttamente, nonostante l'impegno Usa a non decidere "nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina". Mosca non si ferma, e anzi dice che ora non ha senso discutere di incontro tra i presidenti russo e ucraino. Intanto, secondo una ong investigativa russa, Putin rimuove il generale Dvornikov dal comando delle operazioni. Allarme a Mariupol, il sindaco parla di catastrofe umanitaria, stimati 20 mila morti e il 95% delle case distrutte. Acqua contaminata, le malattie infettive rischiano di diffondersi. Ucciso un volontario francese, due giornalisti Reuters feriti. Secondo il capo militare del Lugansk le forze armate ucraine hanno riconquistato il 20% di Severodonetsk, nell'est del Paese, mentre i russi controllano circa la metà della città.

