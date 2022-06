Oklahoma, strage a Tulsa: uomo spara in ospedale: 4 morti e 10 feriti

A pochi giorni dalla strage nella scuola elementare del Texas, un uomo è entrato all’ospedale St. Francis e ha aperto il fuoco con un’arma semiautomatica. Dopo si è ucciso. Mirava ad uno dei medici ma non si sa se questi sia tra le vittime. Ieri un'altra sparatoria vicino a un Walmart in Pennsylvania. Il sindaco di New York valuta lo stato di emergenza per l'aumento delle violenze con armi da fuoco in città ascolta articolo Condividi

Nuova strage con armi da fuoco negli Usa. A pochi giorni dalla sparatoria nella scuola elementare del Texas, un uomo è entrato in un ospedale di Tulsa, in Oklahoma, e ha aperto il fuoco uccidendo quattro persone e ferendone altre dieci prima di togliersi la vita. L'incidente è avvenuto al secondo piano del Natalie Medical Building, che si occupa prevalentemente di medicina sportiva, dell'ospedale St. Francis. Il killer è entrato in azione nel pomeriggio di mercoledì. Nel suo mirino, secondo indiscrezioni, c'era un medico specifico. Non è chiaro se lo abbia trovato o colpito, così come al momento non ci sono informazioni sulle vittime, anche se - secondo le prime ricostruzioni - fra queste ci sarebbe un'infermiera. Il killer, un afroamericano fra i 35 e i 40 anni, aveva un fucile semiautomatico. Lo riferisce la polizia, sottolineando che non si è trattato di un gesto casuale. Avrebbe avuto anche una pistola.

La ricostruzione leggi anche Strage Texas, Biden in lacrime davanti alla scuola di Uvalde. VIDEO L'allarme è scattato quando qualcuno ha chiamato la polizia avvertendo che c'era un uomo armato nel campus dell'ospedale. Gli agenti sono arrivati sul posto nell'arco di alcuni minuti e sono immediatamente intervenuti. "Nessun agente è rimasto ferito", riferisce la polizia parlando di una scena "catastrofica" ma limitata a una "porzione del secondo piano". L'incidente, avvenuto nel giorno del 101esimo anniversario del massacro di Tulsa, sarebbe collegato a un allarme bomba nelle ultime ore sempre nella città. Il dibattito sulle armi La sparatoria arriva mentre è in corso un acceso dibattito sulle armi dopo le stragi di Uvalde e di Buffalo. La speaker della camera Nancy Pelosi ha assicurato che ci sarà un'azione forte. I democratici stanno valutando diverse misure, fra le quali anche il divieto delle armi d'assalto. Un'ipotesi aggressiva che non sembra comunque in grado di spuntarla in Congresso, dove i liberal in Senato non hanno i numeri sufficienti per approvare neanche misure più deboli.

Spari in Walmart in Pennsylvania vedi anche Stati Uniti, sparatoria in Louisiana dopo cerimonia per diploma Un’altra sparatoria è avvenuta ieri vicino a un Walmart in Pennsylvania. Secondo quanto riportato dai media americani, almeno una persona è stata colpita e la polizia ha lanciato una caccia all'uomo per trovare l'aggressore. Il sospettato è un afroamericano con indosso una maglietta blu e bianca. La polizia ha chiuso parte della statale 315, nei pressi di Pittston Township, nella contea di Luzerne, per facilitare le ricerche.

Troppe armi e violenza, sindaco Ny valuta stato emergenza vedi anche Usa Weekly News, Biden sulla sparatoria in Texas: “Bisogna agire" Intanto, il sindaco di New York Eric Adams sta valutando la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza per la violenza con armi da fuoco nella città. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali Adams intende nominare una figura ad hoc per prevenire la violenza in città i cui compiti non sono chiari. Dal 2019 al 2021 gli incidenti con armi da fuoco a New York sono raddoppiati da 777 a 1.562, salendo ai livelli più alti dal 2006. Da quando ha assunto l'incarico, l'ex agente Adams ha rafforzato al sicurezza nella metropolitana aumentando la presenza di poliziotti e ha anche rilanciato una divisione anti-armi abolita in passato in causa agli abusi denunciati. "Questa è la battaglia dei nostri tempi in termini di diritti civili, dobbiamo affrontare non solo come le armi distruggono gli individui ma come distruggono l'anatomia delle nostre comunità e delle nostre città", ha detto Adams.