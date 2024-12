Usa, vinto in California montepremi lotteria da 1,2 miliardi dollari

E' il quinto jackpot più alto della storia con un montepremi di oltre 1,2 miliardi di dollari. La vincita della lotteria Mega Millions è avvenuta in California con la fortunata combinazione vincente dei sei numeri 3, 7, 37, 49, 55 e 6. La giocata è stata fatta in una stazione di servizio nella città di Cottonwood, a circa 210 chilometri a nord da Sacramento. Il vincitore potrà richiedere l'intero pagamento annuale di 1,22 miliardi di dollari in 30 anni oppure optare per un pagamento in contanti una tantum di 549,7 milioni di dollari (527 milioni di euro) al lordo delle imposte. Il primato della vincita più alta è detenuto sempre dalla California con il record di 2,04 miliardi di dollari.