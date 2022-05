Strage Texas, Biden a Uvalde domenica. Polemiche per ritardo soccorsi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo.

Il presidente Joe Biden e la First Lady Jill si recheranno a Uvalde, in Texas domenica 29 maggio, riferisce la Casa Bianca. La coppia presidenziale incontrerà le famiglie delle vittime della strage nella scuola elementare. I Biden avranno anche colloqui con "politici locali e leader religiosi” (LE PEGGIORI STRAGI NEGLI USA). Intanto il presidente su Twitter scrive che "il Congresso deve passare la legge sul controllo dei profili di chi vuole acquistare armi, vietare i fucili d'assalto e i mitra. È tempo di trasformare questo dolore in azione”. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre ha spiegato che Biden "non vuole abolire il secondo emendamento ma ha sottolineato che il presidente ha chiesto "leggi di buon senso" sulle armi dopo la strage di Uvalde. "Biden non può risolvere il problema delle armi da solo, ha bisogno che il Congresso agisca”. La visita in Texas nel weekend arriva nel pieno della convention annuale nella città di Houston della National Rifle Association (Nra), la potente lobby delle armi che blocca da anni ogni tentativo di riforma in materia. All’evento è prevista la partecipazione di Donald Trump, del senatore già candidato presidenziale Ted Cruz e del governatore del Texas Greg Abbott.