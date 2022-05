Strage in Texas, il killer aveva confidato in una chat il suo piano

Continuano ad emergere dettagli sulla strage di Uvalde, in Texas, dove un 18enne ha aperto il fuoco in una scuola elementare uccidendo 19 bambini e due insegnanti. Si è scoperto che il killer, Salvador Ramos, aveva confidato le sue intenzioni via chat a una quindicenne che vive a Francoforte, come scrive la Cnn. "Vado a sparare in una scuola elementare" le ha scritto, aggiungendo di aver "appena sparato alla testa a mia nonna". Nei giorni precedenti, Ramos aveva detto alla ragazza che gli erano arrivate delle munizioni.