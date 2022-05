Strage Texas, morto di infarto il marito di una delle maestre uccise

Raccolta fondi per i funerali

vedi anche

Strage in Texas, il killer aveva confidato in una chat il suo piano

Irma Garcia aveva 49 anni. Tre anni fa era stata finalista per il Trinity Prize for Excellence in Teaching assegnato dalla Trinity University ai migliori insegnanti dell'area di San Antonio. Una raccolta di fondi GoFundMe a sostegno della sua famiglia e per le spese del funerale ha raccolto oltre 170 mila dollari nelle prime 12 ore: "Ha sacrificato sé stessa per proteggere i bambini della classe. Una vera eroina", si legge sulla pagina della donazione.