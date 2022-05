Ucraina, Kiev: "Su Azovstal bombe incendiarie o al fosforo". VIDEO

Il video pubblicato da Andriushchenko

Andriushchenko ha pubblicato anche un video che mostra il fuoco dell'artiglieria, ma - sottolinea l'agenzia Dpa - non può essere verificato in modo indipendente. Pubblicate anche immagini che mostrano scritte su ordigni che sembrerebbero indicare una 'risposta' alla vittoria dell'Ucraina all'Eurovision. La fonte delle immagini non è chiara, rileva ancora la Dpa, ma scritte in russo recitano: "Kalusha, come richiesto. Ad Azovstal". E, in inglese, "Help Mariupol - Help Azovstal right now", con la data "14.05", dopo l'appello della Kalush Orchestra seguito alla vittoria all'Eurovision.