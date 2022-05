Russia, le prove della parata militare del 9 maggio nella piazza Rossa

Secondo i media russi, più di 11.000 soldati prenderanno parte agli eventi per il Giorno della Vittoria, che si tiene ogni anno per celebrare la fine della Seconda Guerra Mondiale. Un’occasione per rinforzare lo spirito patriottico e mostrare al mondo la potenza delle forze armate, quest’anno ancor di più alla luce della guerra in Ucraina

La Russia si prepara alle celebrazioni del 9 maggio. In un video diffuso dal Ministero della Difesa si vedono le prove effettuate sulla piazza Rossa di Mosca, dove centinaia di militari hanno sfilato accanto a carri armati ed altri equipaggiamenti bellici. Secondo i media russi, più di 11.000 soldati prenderanno parte agli eventi per il Giorno della Vittoria, che si tiene ogni anno il 9 maggio per celebrare la fine della Seconda Guerra Mondiale. Un’occasione per rinforzare lo spirito patriottico e mostrare al mondo la potenza delle forze armate, quest’anno ancor di più alla luce della guerra in Ucraina. Il Cremlino però ha rassicurato: quel giorno non arriverà nessuna dichiarazione di guerra. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)