Ucraina, Bielorussia inizia esercitazioni militari lampo

In uno scenario di crescente tensione ai confini con l’Europa, e con l'Ucraina in guerra con la Russia, si aggiunge ora la preoccupazione per le manovre sul campo della Bielorussia. Il ministero della Difesa di Minsk ha comunicato di aver iniziato esercitazioni militari lampo, non annunciate in precedenza, per verificare la capacità di combattimento delle forze di risposta su un ipotetico terreno di scontro. Minsk sottolinea che "le esercitazioni non rappresentano una minaccia per i Paesi vicini o per la comunità europea in generale" (GUERRA IN UCRAINA: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LE DIRETTE E I REPORTAGE).