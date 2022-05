Usa, la Corte suprema voterà per abolire il diritto all’aborto

Mondo

Da El Salvador al Cile, Perù, Messico e Colombia: numerose persone sono scese in strada con sciarpe verdi, simbolo del movimento globale per la depenalizzazione dell’aborto. “Diritto a decidere”, è uno degli striscioni delle manifestanti

Migliaia di donne sono scese in piazza in tutta l'America Latina per chiedere il diritto all'aborto, una pratica largamente vietata nella regione dove centinaia di donne sono in prigione condannate dalle leggi. (Nella foto: la manifestazione in Ecuador)