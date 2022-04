Pasqua ortodossa, Putin partecipa a Messa al Cristo Salvatore a Mosca

Mondo

Il video in cui è stata annunciata la presa di Mariupol da parte russa mostra un presidente dismesso e in una posizione innaturale. Secondo alcuni osservatori, è l'ennesima prova che non gode di buona salute

Nonostante siano passate ore dalla sua pubblicazione, si continua a parlare del video con cui Mosca ha annunciato la presa (non confermata) di Mariupol . Nel filmato in questione si vede il presidente russo Vladimir Putin a colloquio col ministro della Difesa, Serghei Shoigu. Nelle intenzioni di Mosca, doveva probabilmente intimidire l'Ucraina e l'Occidente, ma alcuni osservatori ci hanno visto un segnale poco rassicurante per Mosca

Nel video il presidente appare innaturale. Non cambia mai posizione, l'espressione del viso rimane quasi sempre la stessa, così come il tono della voce. Soprattutto, però, afferra con le mani il tavolino tra lui e il suo interlocutore come se dovesse reggersi o, hanno notato altri, spingerlo via da sé. Il pollice destro a tratti si muoveva, come in maniera inconsulta, un'irrequietezza che ha fatto pensare al tentativo di nascondere il tremore del Parkinson. Anche il piede destro è stato continuamente in movimento