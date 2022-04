Ucraina, Zelensky: “Armi in ritardo permettono a Russia di ucciderci”

Il presidente ucraino in un video-messaggio chiede all’Occidente forniture militari in tempi brevi: “Coloro che hanno le armi e le munizioni devono sapere che il destino di questa battaglia dipende anche da loro”. Poi accusa: “Nelle regioni di Kherson e Zaporizhya vengono costruiti centri di tortura, gli aiuti umanitari vengono bloccati e le persone muoiono di fame”. E avverte: Mosca sta preparando un’offensiva nell'Est del Paese, “vogliono letteralmente distruggere e mettere fine al Donbass”

“Parlo direttamente in questi casi: ogni ritardo nelle armi, ogni ritardo politico è un permesso per la Russia di togliere la vita agli ucraini. Così la interpreta la Russia”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo video-messaggio, torna a chiedere forniture militari all’Occidente e avverte: "Le truppe russe si stanno preparando per un'operazione offensiva nell'est del nostro Paese. Che inizierà nel prossimo futuro" (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).