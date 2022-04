Elezioni Francia 2022, Le Pen: dirigerò il Paese come madre famiglia

In vista del dibattito

approfondimento

Elezioni Francia, Macron da Marsiglia: "Vi prometto un nuovo inizio"

In attesa del dibattito di mercoledì 20 aprile con il rivale Emmanuel Macron, la leader di estrema destra ha utilizzato oggi toni più cauti: "Quando sento dire che il referendum di iniziativa popolare è uno strumento totalitario non so più che rispondere. Non ce ne è di più democratico". E aggiunge: "Non espellerò un milione di stranieri dagli alloggi sociali. Leggo talmente tante incongruità sui miei progetti, tante caricature, perfino delle fake news che è importante avere un momento con tutti voi per potervi rassicurare", ha detto la leader.