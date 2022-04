Elezioni Francia, Macron da Marsiglia: "Vi prometto un nuovo inizio"

Mondo

Emmanuel Macron, la fotostoria del presidente francese

Convinto europeista, il leader di En Marche si è presentato per la prima volta come indipendente e spera in una riconferma al ballottagio del 24 aprile, che lo vedrà sfidare ancora una volta Marine Le Pen. Dai gilet gialli ai rapporti tesi con l'Italia, la sua presidenza è stata caratterizzata da alti e bassi. Oggi è impegnato soprattutto sul fronte ucraino

Domenica 24 aprile il presidente uscente Emmanuel Macron sfiderà, come nel 2017, la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, al ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi. Al primo turno, Macron ha ottenuto il 27,8% dei voti e, secondo un sondaggio di BVA per Rtl e Orange, potrebbe conquistare il 54% dei consensi al secondo. Verrebbe così riconfermato per un altro mandato all'Eliseo

Macron ha annunciato di volersi ricandidare con una lettera pubblicata sui giornali lo scorso 3 marzo. Come aveva anticipato in quell'occasione, non sta conducendo una vera campagna elettorale "a causa del contesto" internazionale, ma può contare sull'appoggio di diverse personalità, dall'ex presidente francese Nicolas Sarkozy a Jean-Luc Mélenchon, il candidato della sinistra radicale arrivato terzo al primo turno delle Presidenziali