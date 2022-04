4/10 ©Getty

Come spiega The Telegraph, il piano prevede che Paesi come la Lettonia e l’Estonia non ricevano più rinforzi nel caso di un attacco, bensì che le truppe già presenti nell’area siano in grado di respingere un eventuale attacco

Guerra Ucraina, Paesi garanti neutralità: potrebbe esserci anche l’Italia. Cosa comporta