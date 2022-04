Ucraina, Stoltenberg a Sky TG24: “Questa è la guerra di Putin”

Vladimir Putin va considerato un criminale di guerra per aver scatenato il conflitto in Ucraina? "Quel che sappiamo è che è responsabile della guerra. Questa è la guerra del presidente Putin", dice a Sky TG24 Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato. "In questa guerra vediamo delle atrocità, come quelle di Bucha", dice Stoltenberg. E aggiunge: i soldati russi "hanno preso di mira i civili e ciò costituisce un crimine di guerra" (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKY TG24).